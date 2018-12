Tshepo Mohlala: Zuid-Afrika's predikant van de denim

In Zuid-Afrika zijn artiesten, met name rappers en hiphoppers, vol van Gucci en Louis Vuitton, en dan dragen ze dat het liefst van top tot teen, zegt Tshepo Mohlala (27). Derhalve was hij met stomheid geslagen toen Caspper Nyovest, bekend Zuid-Afrikaans zanger en platenproducer, hem onlangs belde met het verzoek voor een custom made outfit. "En hij was niet eens veeleisend. 'Just something comfortable. A two-piece,' was zijn wens.