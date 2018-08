Truze Lodder benoemd tot voorzitter rvt bij Stedelijk

De gemeente Amsterdam heeft Lodder dinsdag benoemd, zodat een begin kan worden gemaakt met de hervormingen binnen het Stedelijk. Vorig jaar stapte directeur Beatrix Ruf op, nadat zij zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van belangenverstrengeling.



Die kwamen in een uitgebreid onderzoek niet onomstotelijk vast te staan, waarop toezichthouders Jos van Rooijen en voorzitter Madeleine de Cock Buning opstapten. Daarmee was het museum praktisch stuurloos geworden.



Wel stelde het rapport dat Ruf 'transparanter' had moeten zijn over de vergoeding die zij uit eerdere nevenactiviteiten had ontvangen. Volgens de auteurs van het rapport, onder leiding van de juristen Sjoerd Eisma en Jan Peeters, schortte het aan bewustzijn over haar publieke functie.



Geen nieuwkomer

De komst van Lodder brengt daar verandering in. Lodder is bepaald geen nieuwkomer in het Amsterdamse culturele leven. Eerder was zij zakelijk directeur van de Nationale Opera en het Muziektheater, commissaris bij het Van Gogh Museum, naast haar werk als voorzitter van de raad van commissarisen van de NS.



Lodder krijgt onder meer als taak om de raad van toezicht opnieuw te bemensen, dit moet voor het einde van het jaar zijn gebeurd.



