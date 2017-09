Trump staat centraal op de Emmy Awards

Presentatie van de show was in handen van komiek Stephen Colbert die de Amerikaanse president welkom heette: "Want hij schijnt erg veel televisie te kijken".



Acteur Alec Baldwin viel in de prijzen voor zijn Trump-vertolkingen in het satirische programma Saturday Night Live en actrice Kate McKinnon won met haar imitaties van Trumps rivale Hillary Clinton en van Kellyanne Conway, adviseur van de president.



Sean Spicer

Bovendien verscheen als verrassing Trumps voormalige perschef Sean Spicer op het podium. "Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit. Punt uit!", schreeuwde hij de zaal toe.



Het was goed ontvangen zelfspot omdat Spicer degene was die de onjuiste bewering moest verdedigen dat Trump meer bezoekers had dan Barack Obama bij zijn inauguratie.



De prijs voor beste dramaserie ging naar The Handmaid's Tale. Elisabeth Moss werd voor haar rol in de serie gekroond tot beste actrice.



The Crown

Beste acteur in een dramaserie was net als vorig jaar Sterling K. Brown. Bij de komische programma's viel Donald Glover als zowel acteur als regisseur in de prijzen voor Atlanta. De miniserie Big Little Lies werd maar liefst vijf keer beloond met een Emmy Award, onder meer voor actrice Nicole Kidman.



Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij als beste komische actrice voor haar rol in Veep.



De Emmy voor beste mannelijke bijrol ging naar de 71-jarige acteur John Lithgow voor zijn rol als Winston Churchill in de serie The Crown. Ook voor hem is het de zesde Emmy Award.