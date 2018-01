Trump-biograaf Michael Wolff in College Tour

Dit maakte presentator Twan Huys maandag bekend in De Wereld Draait Door. De opnames zijn donderdag 22 februari in theater Carré in Amsterdam. Wolff komt voor één dag naar Nederland.



De schrijver en journalist schudde het Witte Huis flink op na een reeks openbaringen in Fire and Fury. In dat boek staat bijvoorbeeld dat Trump helemaal geen president wilde worden en dat hij McDonald's eet omdat hij bang is vergiftigd te worden.



Vuur en Woede

Het boek kwam vorige week ook uit in een Nederlandse vertaling onder de titel Vuur en Woede.



Wolff schreef Fire and Fury op basis van tweehonderd gesprekken met de hoogste medewerkers van Trump en de president zelf. Trump ontkent op zijn beurt dat hij de journalist gesproken heeft.



De Nederlandse choreograaf Hans van Manen komt ook naar College Tour. Hij is te zien in de uitzending van zondag 11 februari (NPO 2, 21.05 uur).