Trump-auteur Wolff zegt alle interviews in Nederland af

Toen Wolff daar nadien mee werd geconfronteerd door Amerikaanse media, beweerde hij dat Haley zelf de geruchten had aangejaagd. "Het enige wat ze doet is hier op hameren."



Tegenspraak

Critici zien er een bewijs in dat Fire & Fury misschien een fijn leesboek is, maar het niet zo nauw neemt met de waarheid.



Daarbij halen ze vaak Wolffs voorwoord aan, waarin hij schrijft dat veel van de verhalen die hij heeft gehoord over Trumps Witte Huis in tegenspraak met elkaar zijn.



In een deel van die gevallen heeft Wolff gekozen voor 'een versie van de gebeurtenissen waarvan ik denk dat die de waarheid is'.



Eerder heeft Wolff de kritiek afgedaan als kinnesinne van politiek journalisten die gefrustreerd zijn omdat ze niet zelf hebben weten te scoren met een boek over Trump.



Over zijn omgang met bronnen en de vaak onduidelijk herkomst van de in het boek beschreven gebeurtenissen kreeg Wolff donderdag kritische vragen. Niet alleen van presentator Twan Huys, maar ook van studenten politicologie en journalistiek.



Grimmig

De kwestie-Haley kwam aan bod in een filmpje met een journalist van The Washington Post. Toen Huys erop doorging werd de stemming grimmiger. Wolff maakte een sneer over Huys' interviewkwaliteiten. Even later beledigde hij een studente die hem verweet de reputatie van Haley te hebben beschadigd. Toen de vragen aanhielden kwam hij met een bekentenis: "Ik weet niet of Donald Trump een affaire heeft met iemand." En: "Dit is het laatste wat ik er over zeg."



Wolff brak de opnamen niet af, maar had er vanaf toen nog maar weinig zin in. Zijn antwoorden waren kort.



Wel schudde hij aan het einde Huys de hand en signeerde hij een exemplaar van zijn boek. "Dat ben ik in het gedrang in Carré helaas kwijtgeraakt," zei de presentator donderdagochtend.



Vuur en Woede

Of het iets uitmaakt voor de verkoop van Wolffs boek, is de vraag. Van Vuur en Woede, de Nederlandse vertaling, zijn al 52.000 exemplaren verkocht.



Vermoed wordt dat Wolff miljonair is dankzij alle opbrengsten. Hij is al weken bezig met een buitenlandse tournee en was de afgelopen dagen in Madrid en Parijs.



