Tropenmuseum toont plasticsoep in oceanen

Recht voor je neus

Het Oceanic Plasticarium, zoals het museumstuk wordt genoemd, is een aquariumkubus met ribben van 1,4 meter. Hij staat in de monumentale hal van het Tropenmuseum. "In het aquarium drijven allerlei soorten wegwerpplastic.



Dit afval is door een boot van Greenpeace uit de Grote Oceaan gehaald." Daar waar de massa plasticsoep het grootst is. "De bedoeling van het stuk is om de plasticsoep recht voor je neus te zetten. Het is anders nog veel te veel een ver-van-je-bedshow."