Transavia verwijdert video's na kritiek van Tim Hofman

Er zijn zeker vergelijkingen, dat ziet iedereen Woordvoerder Transavia

Inmiddels heeft de vliegtuigmaatschappij de video's offline gehaald. Een woordvoerder van Transavia betreurt het voorval. "Er zijn zeker vergelijkingen, dat ziet iedereen. Het is de stijl van dit moment, je ziet veel bloggers en vloggers die dit soort filmpjes maken. Maar we hebben Lize nooit bewust willen kopiëren."



Offline

"De reden dat de films van Youtube zijn gehaald, is omdat we meer energie in onze andere series willen steken," zegt de woordvoerder. Er is nog geen contact met Korpershoek geweest, 'maar daar zijn we nu mee bezig'.



Of Stef erg teleurgesteld is dat haar serie offline is gehaald, weet de woordvoerder niet. "Ik heb haar nog niet gesproken." Korpershoek is niet bereikbaar voor commentaar.