Topman Sanoma Nederland stapt over naar Talpa

Het Finse mediaconcern Sanoma moet dus op zoek naar een nieuwe topman voor zijn activiteiten in Nederland en België.



De afgelopen tijd werkt De Mönnink al voor zowel Talpa als Sanoma, dat eigenaar is van onder meer Nu.nl en tijdschriften als Libelle, Linda en Donald Duck. Dat hij nu definitief overgaat naar het mediabedrijf van John de Mol, is volgens topvrouw Susan Duinhoven van Sanoma "een verwachte en logische stap".



Bij Talpa wordt De Mönnink benoemd tot commercieel directeur, en hij krijgt daarnaast de dagelijkse leiding over SBS.



Volgens oprichter John de Mol heeft hij bij Sanoma bewezen dat hij kan inspelen op het veranderende medialandschap. "Die eigenschap hebben we hard nodig bij het neerzetten van ons mediabedrijf."



TMG

De Mol is bezig Talpa uit te bouwen tot een breed mediaconcern, met sterke posities in televisie, radio en online.



De zakenman wilde ook TMG overnemen, het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf. Daarbij werd hij evenwel afgetroefd door de Vlaamse NRC-eigenaar Mediahuis en de familie Van Puijenbroek, al jaren grootaandeelhouder van TMG. De Mol heeft aan dat avontuur wel een aanzienlijk belang in TMG overgehouden.



Naast De Mönnink treedt ook Menno Koningsberger, de huidige baas van de radiotak, toe tot het hoofdbestuur van Talpa. Datzelfde geldt voor Hylke Sprangers en Joost Galjart, die verantwoordelijk worden voor respectievelijk technologie en strategie.