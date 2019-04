Topdokters luisteren naar 'Stayin' Alive' tijdens een operatie

Vooral de professionele en menselijke afwegingen die in artsen omgaan maken Topdokters een fijne serie

Lips weet best: In ER gebeurde dat iedere aflevering wel drie keer, over wonderdoeners gesproken. George Clooney riep: "Everybody clear!", en dan ging het wel weer. Maar als het om het echie gaat, komen de beelden toch harder binnen.



Vooral de professionele en menselijke afwegingen die in artsen omgaan maken Topdokters een fijne serie. Of het geruststellende gegeven dat het geen sjamanen zijn, maar heel gewone mensen die 's morgens om kwart over zes de boterhammen van hun dochters staan te smeren.



Dat in het obesitascentrum de dokters en de verplegers vergaderen over de vraag welke patiënten toe zijn aan een maagverkleining en daarbij een schaal bonbons laten rondgaan. Dat een dokter moet leren omgaan met de harde waarheid dat hij patiënten niet altijd beter kan maken.



En wat draait een topdokter als hij gaat opereren? Als de bariatrisch-colorectaal chirurg begint aan een maag­verkleining luistert hij graag naar de guilty pleasures van radioprogramma Het Foute Uur. Hij stuurt zijn camera door de slokdarm en de Bee Gees beginnen. Stayin' Alive.



