Top of the Lake: China Girl toont duistere kanten van Australië

Op het Australische strand wordt een koffer gevonden met een dode Aziatische vrouw

In Top Of The Lake: China Girl knoopt Jane Campion als scenarioschrijver en regisseur de schijnbaar losse eindjes tegen het eind van de eerste aflevering behendig aan elkaar.



Campion, die Kidman eerder regisseerde in The Portrait Of A Lady (1996), schreef en regisseerde ook de eerste serie. Opnieuw is Down Under - toen Nieuw-Zeeland, nu Australië - geen zonnig vakantieland maar een deprimerende locatie waar vrouwen anno 2017 nog steeds tweederangsburgers zijn.



Typerend is een scène waarin een groepje puisterige mannelijke computernerds in een lunchcafé zonder gêne de prostituees - onder wie, heel toevallig, Cinnamon - bespreken die ze onlangs hebben bezocht, alsof ze het over nieuwe games hebben. Geen wonder dat Julia in deze vrouwonvriendelijke omgeving na jaren huwelijk overtuigd lesbienne is geworden.



Scandinavische tegenhangers

Seizoen 2 van Top of the lake, dat in première ging op het filmfestival van Cannes, is net zo duister en deprimerend als zijn Scandinavische tegenhangers (The Killing, The Bridge).



Qua sfeer zit het dus wel goed, een minpunt is hooguit dat de lijntjes wel erg makkelijk bij elkaar komen, doordat het toeval een handje wordt geholpen. Maar de kwetsbare vertolking van Elisabeth Moss, die een Golden Globe voor haar rol in de eerste serie won, maakt dat meer dan goed.



