Tonio wint prijs voor beste boekverfilming

Andere films die meedongen naar de prijs waren Julieta van Pedro Almodóvar, De GVR van Steven Spielberg en Nocturnal Animals van Tom Ford. In totaal konden mensen op zeven films stemmen, die vooraf waren genomineerd door een boekhandelaar, een bibliothecaris en een filmexpert.



Tonio is gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden, dat hij schreef ter nagedachtenis aan zijn verongelukte zoon. In de 'requiemroman' reconstrueert Van der Heijden tot in detail de laatste dagen van het leven van de twintiger.



Van der Oest nam de Parel samen met Tonio's moeder Mirjam Rotenstreich in ontvangst op het festival Film By the Sea in Vlissingen. Vorig jaar ging de prijs naar Publieke Werken van regisseur Joram Lürsen, naar de historische roman van Thomas Rosenboom. De verkiezing is een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.



'Met de verfilming van de requiemroman van A.F.Th. van der Heijden verlengt regisseur Paula van der Oest het leven van Tonio wéér een stukje.' Lees hier de recensie van Tonio terug.