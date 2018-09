Toneelprijzen voor Vanden Broecke en Holla

Karina Holla won de Theo d'Or, de prijs voor de beste actrice in een dragende rol, met haar rol ROMP. Dat bleek zondag in Amsterdam tijdens het Gala van het Nederlands Theater.



"In alles is Bruno Vanden Broecke in PARA een acteur die niet lijkt te acteren: hij wórdt zijn personage", aldus de jury over de Vlaamse winnaar van de Louis d'Or. Over de winnares van de Theo d'Or oordeelt de jury: "Karina Holla weet in de voorstelling ROMP alle expressie en zeggingskracht van haar personage samen te ballen in hoofd en stem. Gekluisterd aan het bed maakt ze haar performance zowel aangrijpend als jaloersmakend vitaal en levenslustig."