Toms Engeland maakt duidelijk dat het land verward is

Wat een entree voor een land, wat een allure! Tom Egbers

Er waren meer mooie herinneringen, zoals over oom Joe die het gezin Egbers verwelkomde door zijn pet in de lucht te gooien: "Dan schoot mijn moeder vol." Tom zelf ook een beetje.



Maar het hedendaags Engeland bleek minder mooi. ­Egbers ging langs bij duivenmelker Chris die onder de bijnaam 'The Farminator' op illegale immigranten jaagt.



"Fijn dat uw duiven wel zomaar van het ene naar het ­andere land kunnen vliegen," merkte Egbers fijntjes op. Gelukkig vond Egbers ook een Engelsman die gratis Oost-Europese immigranten herbergde in zijn B&B: "Ik voel me zelf ook meer Europeaan dan Engelsman," zei deze Malcolm.



En schrijver Dan was na een fietstocht door heel Engeland tot de conclusie gekomen dat het idee dat vroeger ­alles beter was vooral voortkomt uit onvrede met het heden.



Egbers kreeg niet echt een duidelijk antwoord op zijn vraag of Engeland naar de haaien gaat, maar juist daardoor werd eens te meer duidelijk dat Engeland verdeeld en verward is.



