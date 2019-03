Tomorrowland komt naar ADE

Tomorrowland viert in oktober tijdens ADE het vijftienjarig bestaan met twee shows in de Ziggo Dome. De shows Our Story - 15 Years Tomorrowland zijn op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober. De shows zijn voor alle leeftijden toegankelijk.



De komst naar Amsterdam is onderdeel van alle festiviteiten die dit jaar plaats vinden in het kader van de vijftiende verjaardag van Tomorrowland, dat jaarlijks in juni in het Belgische Boom wordt georganiseerd. De line-up van Our Story - 15 Years Tomorrowland is nog niet bekend.



De kaartverkoop begint op 25 mei, maar pre-registratie is mogelijk via de website van Tomorrowland.



De eerste editie van Tomorrowland vond plaats in 2005 en sindsdien is het festival uitgegroeid tot het meest populaire en spectaculairste dance muziekfestival ter wereld. Komend weekend vindt de eerste wintereditie van Tomorrowland plaats in de Franse Alpen. Onlangs werd Tomorrowland One World Radio gelanceerd.