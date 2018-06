Toekomst Art Chapel Zuidas onzeker

Art Zuid beheert de kunstkapel sinds 2016 voor de gemeente. Die had de de stichting gevraagd de programmering voor twee jaar op zich te nemen. De ronde tentoonstellingsruimte moest een aanvulling worden op de uit kantorenpanden bestaande Zuidas en bijdragen aan een leefbare buurt.



Maar na twee jaar houdt Amsterdam op het project te subsidiëren. Dat betekent dat eind juni een einde komt aan de programmering, zegt Art Zuid-directeur Cintha van Heeswijck.



Er is volgens een woordvoerder van de Zuidas wel aangeboden dat Art Zuid tot eind 2018 mocht blijven zitten. Wegens geldgebrek is dat niet mogelijk. "De gemeente kan wel willen dat het pand beheerd wordt, maar als ze de portemonnee niet trekken dan is het voor ons niet te doen." Daarom is ervoor gekozen alle aandacht naar de beeldenroute te laten gaan.



Verkoop gemeentelijke panden

"Het voelt een beetje zuur, want het is een fantastisch podium en het voldoet aan de behoefte in het culturele veld, maar je kunt er niets aan doen."



Er was in eerste instantie sprake van verkoop van de kapel door de gemeente, in het kader van de grote verkoop van gemeentelijk vastgoed. De toekomst van het pand is volgens een woordvoerder van de Zuidas met de komst van een nieuwe coalitie echter onzeker. In 2019 moet hierover meer duidelijk worden.



De programmering stopt na 30 juni. Tot dan zijn nog verschillende exposities te zien. Bijvoorbeeld die van het Verversstraat Collectief dat het 25-jarig bestaan viert met een verkooptentoonstelling, en verschillende multimediawerken van The Warp.



Daarna staat het pand in principe leeg, aldus de woordvoerder. "Al blijft het tot eind van het jaar beschikbaar als iemand met goede ideeën voor een programmering komt.