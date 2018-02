Toch jammer van die stemacteurs in De Noodcentrale

Toen het kwartje eenmaal was gevallen, was er meteen niet veel meer aan

De privacy van de bellers was natuurlijk een dingetje. Daar moesten de Belgische bedenkers van het format iets op verzinnen. Alle adressen zijn eruitgeknipt.



Maar daar blijft het niet bij. Halverwege de aflevering besefte Lips pas goed wat aan het begin kort boven in beeld te lezen was geweest. 'De oproepen zijn opnieuw ingesproken.'



Dus wat de mensen van 112 zeggen is echt. De binnenkomende telefoontjes zijn nagespeeld. De als een pubermeisje klinkende beller die melding maakte van een 'mafkees' van een messentrekker was dus niet echt, de vrouw die haar overbuurman aanzag voor een inbreker ook niet. De man die, allesbehalve slaperig klinkend, midden in de nacht wakker werd op een rangeerterrein: niet echt.



Toen dat kwartje eenmaal was gevallen, was er meteen niet veel meer aan. Toen zat Lips alleen nog maar te luisteren of de stemacteur zijn vak verstaat.



