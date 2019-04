Tinkebell ontmoet Edwin Wagensveld: 'Gewoon kut'

Zet twee tegenpolen bij elkaar en ze worden vrienden, dacht PowNed

"Ik zou geloof ik haar kunst niet kopen," zei Wagensveld toen Tinkebell weer eens vertelde hoe ze haar kat de nek had gebroken om er een tas van te maken.



Ook de naaktkalender die ze van zichzelf had gemaakt om twee meisjes in de Filipijnen uit de prostitutie te halen, ging hem te ver. Toen Tinkebell naging of hij een zee kon herkennen in een Mondriaan, zei hij: "Ik heb andere interesses."



Volgens Tinkebell was het om moedeloos van te worden. Vooral vanwege 'die dikke, grote kurk in zijn kop'. "Een man die veel haat in zich draagt, in wapens handelt en de belasting ontduikt. Blij dat het niet mijn buurman is."



Wagensveld noemde de ontmoeting 'zonde van mijn tijd'. Tinkebell: "Het is gewoon kut." Nader tot elkaar komen was tot mislukken gedoemd, dat wist PowNed natuurlijk ook wel. Zelfs een regiment blauwhelmen, vredesduiven en rijdende rechters was dat niet gelukt, noch echte boter.



