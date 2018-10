Tim Oliehoek had in zijn eentje in de jury kunnen zitten

Het mag haast een wonder heten als ergens in Nederland nog een onontdekt talent rondloopt, zo rap volgen de talentenjachten elkaar op.



Met The Talent Project (RTL4) en House of Talent (SBS6) wordt weer eens gezocht naar zangers. Maar SBS zoekt met Filmster Gezocht ook nog nieuw acteertalent. In dat programma beoordelen acteurs Isa Hoes en Frank Lammers met regisseur Tim Oliehoek home­video's waarin mensen scènes uit bekende films en series naspelen.



Homevideo's, altijd lachen. Zo is er een filmpje waarbij de muziek zo hard staat dat de acteur niet te horen is. En stuurde een vrouw een filmpje in waarover de jury unaniem oordeelt dat de figurant veel leuker is om naar te kijken dan de vrouw zelf.



Over de meeste acteerpogingen was de jury het eens: niet goed genoeg. En als het niet goed genoeg is voor de jury, is het zeker niet goed genoeg om de kijker thuis te boeien.