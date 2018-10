Tim de Wit, glimmend van trots bij het staatsbanket

Kersseboom diste stralend het ene na het andere historische feitje op

Kersseboom diste stralend het ene na het andere historische feitje op, er waren beelden van de ontvangst op de­ ­residentie van de ambassadeur (waar de gestapelde Ferrero Rochers helaas buiten beeld bleven) en godzijdank was er een nieuwshaakje: de brexit.



Daar had koning Willem-Alexander twee keer iets over gezegd en dat was opmerkelijk. Wat hij zei was zo ongeveer het nietszeggendste dat je over de brexit zou kunnen melden (iets in de trant van: Jammer, maar helaas en we blijven toch goede vrienden), maar in Engeland hadden ze er met verbazing kennis van genomen.



Wat een lef.



De Wit vertelde glimmend van trots dat hij aanwezig had mogen zijn bij het staatsbanket. Daar had hij zelfs een rokkostuum voor moeten huren.



De Wit had koningin Elizabeth een hand mogen geven en een kleine buiging ­gemaakt, meldde hij op de site van de NOS. "Het is een uniek moment om haar even kort in de ogen te kijken," zei hij.



Lips prevelde iets over hermelijnkoorts.



