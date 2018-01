Tieners en jongvolwassenen lezen weer minder

De daling is vooral sterk onder tieners en jongvolwassenen. Wel wint papier het nog altijd van beeldschermen.



De afname van het aantal lezende tieners (van 65 procent in 2006 naar 40 procent in 2016) en jongvolwassenen (van 87 procent naar 49 procent) is volgens SCP-onderzoeker Annemarie Wennekers een ­zorgelijke trend.



Informatiesamenleving

"Leesvaardigheid is belangrijk in een informatiesamenleving waarbij we vaak met tekst te maken hebben. We weten van lezen dat het iets is wat je moet leren én moet bijhouden om het goed te kunnen blijven doen."



De oorzaken van de ontlezing zijn niet eenduidig, aldus Wennekers. Dat tieners minder lezen dan volwassenen is van alle tijden, omdat ze in deze levensfase vaak andere dingen hebben.



"Bij de groep daarboven, de jongvolwassenen van 20 tot 34 jaar, is het minstens verontrustend. De afname is ontstaan door een mix van factoren, waaronder tijdsdruk. Tieners en jongvolwassenen hebben het druk met andere dingen en gebruiken ook meer sociale media."



Jong aanleren

Wat dat betreft is het ook een generatiekwestie. "De ouderen van nu zijn opgegroeid in een tijd dat lezen de belangrijkste media-activiteit was, en wat je jong aanleert, houdt stand. Veel minder jongeren lezen, maar misschien is het opbeurend dat als tieners eenmaal lezen, ze daarmee in tijd nauwelijks anders doen voor ouderen. Het gaat er dus echt om dat je ze aan het lezen krijgt."



Het SCP baseert zich op gegevens van meer dan 11.000 Nederlanders die hun tijdsbesteding in algemene zin en mediatijdssbesteding in het bijzonder hebben bijgehouden.



Ondanks het grote digitale leesaanbod lazen Nederlanders in 2016 31 van de 50 minuten gemiddeld op een dag van papier. Maar ook daar is een daling zichtbaar: in 2013 was dat nog 36 minuten.



