Tien keer geweldige debuutalbums uit '79

10. Madness: One Step Beyond

Niet minder dan een Brits instituut inmiddels, bij het diamanten jubileum van the queen gaven ze zelfs een optreden op het dak van Buckingham Palace, maar in 1979 waren de mannen van Madness nog Londense schoffies en maakten ze meer dan aanstekelijke skapop. Dansvloeren stroomden vol als het gesproken intro van de hit One step beyond klonk: 'Hey you, don't watch that, watch this...'



Er waren meer Britse groepen die zich in die tijd lieten inspireren door de Jamaicaanse ska uit de vroege jaren zestig, maar Madness had er het meest succes mee.