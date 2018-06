Thrillerschrijver Willem Asman wint Gouden Strop

Asman maakt het bijna onmogelijk om het boek aan de kant te leggen Jury BookSpot Gouden Strop

Debuutprijs

De BookSpot Schaduwprijs, de prijs van 2.000 euro voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut, is dit jaar voor Eva Keuris voor Over het spoor. Ze was met haar debuut zowel voor de BookSpot Gouden Strop als Schaduwprijs genomineerd.



Over het spoor biedt volgens de jury "een stijlvast en meeslepend proza, waarin op vakkundige wijze de spanning wordt opgebouwd. Ook is de psychologie van de karakters fraai getekend en houdt de schrijver de lezer voortdurend op het puntje van z'n stoel".



Nieuwe naamgever

De Gouden Strop werd voor de 32ste keer uitgereikt en draagt sinds dit jaar de toevoeging BookSpot in de naam. BookSpot is de opvolger van de boekenclub ECI en verdubbelde het prijzengeld.



Vorig jaar won Felix Weber de prijs, in 2016 won Esther Verhoeff met Lieve Mama.