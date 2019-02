This Is America grote winnaar bij de Grammy Awards

Album of the year: "Golden Hour" - Kacey Musgraves



Record of the year: "This Is America" - Childish Gambino



Song of the year: "This Is America" - Childish Gambino en Ludwig Goransson



Best rap/sung performance: "This Is America" - Childish Gambino



Best music video: "This Is America" - Childish Gambino



Best rap album: "Invasion of Privacy" - Cardi B



Best rap song: "God's Plan" - Drake



Best new artist: Dua Lipa



Best country album: "Golden Hour" - Kacey Musgraves



Best pop duo/group performance: "Shallow" - Lady Gaga en Bradley Cooper



Best pop vocal album: "Sweetener" - Ariana Grande



Best pop solo performance: Lady Gaga's "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)"



Best R&B album: "H.E.R." - H.E.R.



Best R&B song: "Boo'd Up" - Ella Mai, DJ Mustard, Larrance Dopson en Joelle James



Best R&B performance: "Best Part" - H.E.R. featuring Daniel Caesar



Producer of the year, non-classical: Pharrell Williams



Best rap performance: (gelijkspel) "King's Dead" - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future en James Blake, en "Bubblin" - Anderson.Paak



Best urban contemporary album: "Everything Is Love" - The Carters



Best rock song: "Masseduction" - St. Vincent



Best rock album: "From the Fires" - Greta Van Fleet



Best rock performance: "When Bad Does Good" - Chris Cornell



Best dance recording: "Electricity" - Silk City en Dua Lipa featuring Diplo en Mark Ronson



Best country song: "Space Cowboy," Kacey Musgraves (Luke Laird, Shane McAnally and Kacey Musgraves)



Best alternative music album: "Colors," Beck