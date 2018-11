Thijs Boontjes wil gewoon lekker dansen

Het gaat er eigenlijk over dat ik gisteren 31 ben geworden Thijs Boontjes

Dansen met Jou klink in eerste instantie misschien ook als een nummer over een vrouw, maar niets is minder waar. "Het gaat er eigenlijk over dat ik gisteren 31 ben geworden. Maar als ik nu nog wel eens uitga merk ik dat ik lang niet alles meer in de vingers heb. Moet je helemaal in de rij staan. Vroeger was dat echt geen probleem, nu erger ik me aan alles. Terwijl, ik wil gewoon lekker dansen. Stiekem nog het liefst alleen."



Dansen met Jou en de eerdere single Ik Ben Je Stok staan op het debuutalbum van Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, dat dus in februari uitkomt. Een titel is er nog niet. "We leggen nu de laatste hand aan de plaat. Dan ga ik het maar eens rustig in zijn geheel terugluisteren."