Thierry Baudet loopt boos weg bij interview

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is aan een bescheiden mediatoer door Nederland bezig ter promotie van zijn boek Van Elk Waarheen Bevrijd, zijn tiende werk. En hoewel hij er zelden voor terugdeinst om zijn mening en die van zijn partij te verkondigen, moet een interview over zijn boek ook écht over zijn boek gaan. In presentator Wilfred Genee van het programma The Friday Move op BNR trof hij wat dat betreft een hele slechte gesprekspartner.



Genee was duidelijk van plan alles behalve Van Elk Waarheen Bevrijd te bespreken. De presentator had zijn botte bijl ingepakt voor de vrijdagmiddagborrel en wilde meer weten van politicus Baudet, dan van schrijver Baudet. Op af en toe, het moet gezegd, zuigerige wijze. Het recept voor een bij vlagen vermakelijk en ongemakkelijk interview.