Theo Maassen wint Poelifinario-cabaretprijs

Jan Beuving won de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, voor zijn voorstelling Raaklijn.



De jury prijst de manier waarop Theo Maassen in zijn show de grenzen opzoekt en deze verlegt. Dat doet hij door controversiële kwesties rond bijvoorbeeld de islam en de PVV aan te snijden. "Het leidt tot confronterende satire die je hersens doet kraken. Maassen is ervan overtuigd dat humor mensen bij elkaar kan brengen, en hij gebruikt het cabaretpodium om te bewijzen hoe dat volgens hem zou kunnen."



Voor Maassen is het de tweede keer dat hij de prijs wint. Eerder werd hij bekroond voor Tegen beter weten in (2006).



Frisse kijk op onze verdeelde samenleving

Over Beuving, die naast cabaretier ook wiskundige is, zegt de jury dat hij 'door zijn achtergrond een uniek perspectief biedt'. "Hij zet zichzelf neer als de raaklijn die langs twee uiteenlopende werelden scheert, wat leidt tot een frisse kijk op onze verdeelde samenleving.''



Ook roemt de jury de muziek in Raaklijn. "Muzikaal is het hoogstaand, dankzij de pianobegeleiding van Tom Dicke en Beuvings teksten, die met mathematische precisie in elkaar zijn gezet."



De twee winnaars kregen de prijzen uitgereikt in Diligentia in Den Haag. Vorig jaar gingen NUHR en Tim Fransen met de cabaretprijzen naar huis. De Poelifinario en Neerlands Hoop zijn in 2003 door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) ingesteld.



