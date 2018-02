The widowed witch wint Tiger Award op IFFR

In The widowed witch draait het om Erhao, die door een explosie in een vuurwerkfabriek voor de derde keer weduwe is geworden en vervolgens een trip door het noorden van China maakt.



"Haar worsteling wordt verbeeld op een emotionele manier die haar complexiteit laat zien en wordt nooit sentimenteel, maar bevat zelfs een laconiek gevoel voor humor," aldus de jury over het deels in kleur, deels in zwart-wit geschoten kleinood, dat in een andere versie en onder een andere titel (Shaman) al te zien was op het Xining First Film Festival in Midden-China.



Rami Alayan kreeg de Special Jury Award uitgereikt, bestemd voor een buitengewone artistieke prestatie, voor zijn script van The reports on Sarah and Saleem, over de omstreden verhouding tussen een Joodse vrouw en een Palestijnse man in het gedeelde Jeruzalem.



Mooie winnaars

Eerder op de avond was al een enorm aantal prijzen verdeeld. Zo ging de Bright Future Award naar Azougue nazaré van de Braziliaan Tiago Melo; de Big Screen Award was voor Nina van de Poolse Olga Chajdas.



The Guilty van de Deense regisseur Gustav Møller werd bekroond door de jongerenjury; met een gemiddelde van 4,734 (op een schaal van 1 tot 5) was de zenuwslopende thriller ook het best gewaardeerd door het publiek.



De internationale filmcritici gaven hun prijs aan Balekempa van de Indiase regisseur Ere Gowda; de Nederlandse filmjournalisten onderscheidden Zama, de vierde speelfilm van de gelauwerde Argentijnse Lucrecia Martel als beste Nederlandse (co)productie.



Festivaldirecteur Bero Beyer feliciteerde alle winnaars. "Het is geweldig om te zien dat de mooie winnaars van dit jaar het onbevreesde karakter van het hele festivalprogramma vertegenwoordigen. Het zijn zowel opkomende als gevestigde filmmakers die hun talent inzetten om ons een nieuwe blik op de wereld te geven. Zo divers als ze zijn is er toch een rode draad te vinden, de prachtige en menselijke draad van cinema!"



De 47e editie van het IFFR wordt zaterdagavond afgesloten met The death of Stalin, een zwarte komedie met onder anderen Michael Palin, Rupert Friend, Jeffrey Tambor en Steve Buscemi.