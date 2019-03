The Voice blijft bij RTL 4

Dat heeft RTL vrijdag bekendgemaakt.



Martijn Krabbé blijft presentator van de drie programma's. 'The Voice of Holland' presenteert hij samen met Chantal Janzen. Hij neemt de presentatie van 'The Voice Senior' op zich met Lieke van Lexmond en Jamai Loman staat zij aan zij met Krabbé bij 'The Voice Kids'.



Speculaties

Met dit nieuws maakt RTL een eind aan speculaties over de vraag waar The Voice vanaf volgend seizoen te zien is. The Voice wordt geproduceerd door Talpa. Het leek een logische stap te zijn dat John de Mol de programma's zou meenemen naar SBS.



Net als afgelopen jaar wordt in augustus het Voice-seizoen geopend met de jongste editie van de drie: 'The Voice Senior'. Vanaf november volgt het tiende seizoen van 'The Voice of Holland'. Na dit jubileumseizoen gaat direct 'The Voice Kids' van start.



Over de samenstelling van de coaches in 'The Voice of Holland', 'The Voice Senior' en 'The Voice Kids' kan RTL nu nog niets zeggen.



Lees meer: John de Mol deelt RTL weer een dreun uit: 'Het is nu oorlog'