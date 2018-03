The Shape of Water wint vier Oscars, Nederlanders niks

De Nederlandse kanshebbers vielen niet in de prijzen. Grimeur Arjen Tuiten, die was genomineerd voor zijn werk aan het drama Wonder, moest toezien hoe de prijs voor beste make-up ook naar Darkest Hour ging.



Niet Hoyte van Hoytema (Dunkirk), die als eerste Nederlandse cameraman was genomineerd, maar Roger Deakins (Blade Runner 2049) kreeg de Oscar voor beste cinematografie. Deakins was al dertien keer eerder genomineerd, maar won nog nooit.



En niet het volledig geschilderde Loving Vincent, die is ondersteund door het Van Gogh ­Museum en waaraan werd meegewerkt door de ­Nederlands-Iraanse kunstenares Setareh Goodarzi, maar de Pixarfilm Coco werd onderscheiden als beste animatiefilm. Het is alweer de veertiende keer dat Pixar een Oscar won.



En verder...

Jordan Peele was met Get Out de eerste Afro-Amerikaanse winnaar van de Oscar voor het beste originele scenario.



James Ivory won met Call Me By Your Name de prijs voor het beste bewerkte scenario. Met zijn 89 jaar vestigde de regisseur van klassiekers als Remains of the Day een record als oudste Oscarwinnaar ooit.



Het spectaculaire camerawerk Van Hoytema won dan niet, het voor 8 Oscars genomineerde Dunkirk won wel drie andere technische prijzen: montage, geluidsmontage, mixage. Blade Runner 2049 won ook de Oscar voor beste speciale effecten.



De beste niet-Engelstalige film was Una Mujer Fantastica van Sebastian Lelio, waarin de hoofdrol wordt gespeeld door transgender Daniele Vega.



Het was de allereerste keer dat een Chileense film werd bekroond in deze categorie - tot leedwezen van de Zweed Ruben Östlund, wiens tragikomische The Square sinds de wereldpremière op het festival van Cannes al de ene na de andere prijs had binnengesleept.



Kobe Bryant

Netflix viel in de prijzen met de lange documentaire Icarus, over Grigory Rodchenkov, oud-directeur van het Russische anti-dopingcentrum en spil in het Russische dopingschandaal waarbij meer dan duizend sporters betrokken waren.



Basketballegende Kobe Bryant won met Dear Basketball de Oscar voor beste korte documentaire.



"Dit is mooier dan het winnen van een kampioenschap," zei de oudspeler van de LA Lakers, die vijf NBA Championships en twee gouden Olympische medailles won. "Toen ik stopte met basketballen en tegen mensen zei dat ik verhalen wilde vertellen en maken, zeiden ze 'wat schattig'. Om dan hier deze erkenning te krijgen is echt te gek."



Op sociale media was er kritiek op Bryants onderscheiding, omdat hij in 2003 in opspraak was geraakt nadat een hotelmedewerkster hem van seksueel misbruik had beschuldigd. Hij zei onschuldig te zijn, maar bood de vrouw destijds wel publiekelijk zijn excuses aan.