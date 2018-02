The Shape of Water: gloedvol pleidooi tegen vooroordelen

The Shape of Water Regie Guillermo del Toro

Met Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg

Del Toro is over dat laatste altijd openhartig geweest: hij keek naar de monsters en zag zichzelf. Al zijn films getuigen van die verwantschap, met de twee puike verfilmingen van de Hellboy-strips als meest uitgesproken voorbeelden. Zijn tiende film doet meer dan dat.



In The Shape of Water eigent de Mexicaan zich een Universalmonster toe om een gloedvol pleidooi tegen vooroordelen, discriminatie en vervolging af te steken. De film is een reactie op de monsterfilms van weleer, maar geheel van deze tijd.



In meerdere opzichten doet Del Toro voor monsters wat Steven Spielberg in 1982 met E.T. the Extra-Terrestrial voor buitenaardsen deed: hij rekent af met het idee dat ­alles wat vreemd is als een bedreiging moet worden opgevat. Spielbergs kindvriendelijke film was een reactie op de door angst beheerste sciencefictionfilms uit de jaren vijftig.



Proefdier

Del Toro grijpt terug naar The Creature from the Black Lagoon, de laatste klassieker uit de monstercatalogus van de Universalstudio. In de 3D-film uit 1954 stuit een Amerikaanse expeditie in de Amazone op een amfibisch schepsel, dat zich tot de enige vrouw in het gezelschap aangetrokken voelt.



Del Toro keert de zaken om. In zijn film voelt een vrouw zich aangetrokken tot een amfibisch creatuur, dat door het Amerikaanse leger in de Amazone is gevangen en in 1962 als proefdier in een militair laboratorium in Baltimore wordt opgesloten. De door Sally Hawkins vertolkte Eliza werkt er als schoonmaakster in de nachtploegendienst.