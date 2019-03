The Prodigy zegt Lowlands af na dood voorman Keith Flint

De 49-jarige zanger werd gisteren dood gevonden in zijn huis in Essex. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.The Prodigy zou in mei door de Verenigde Staten toeren en in de zomer naar Europa komen.



De groep was ook geprogrammeerd als een van de headliners voor Lowlands. De organisatie van het festival liet vanavond op Instagram weten alle begrip te hebben voor het besluit.



Iconisch figuur

Flint is een van de meest iconische figuren uit de Britse muziekscène met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles werden ook in Nederland grote successen.



Keith Flint (1969 - 2019): De Johnny Rotten van de ravegeneratie: wild en agressief, maar tegelijk ook heel grappig.