The Prodigy-zanger Keith Flint overleden

In een verklaring van de band is te lezen dat de zanger heeft besloten zelf een eind te maken aan zijn leven.



Producer en bandleider Liam Howlett van The Prodigy schreef namens de band een verklaring op sociale media. "Het nieuws is waar. Ik kan niet geloven dat ik dit meld, maar onze broeder Keith heeft dit weekeinde zelfmoord gepleegd. Ik ben geschokt, ongelooflijk boos, verward en er kapot van. Rust in vrede, broeder."



Flint is een van de meest opvallende figuren uit de Britse muziekscene met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles werden ook in Nederland grote successen.



Lowlands

In Nederland trad de band voor het laatst afgelopen december in de Ziggo Dome in Amsterdam op. De groep staat geprogrammeerd op het Lowlands festival in Biddinghuizen in augustus. De organisatie van Lowlands is geschrokken van het bericht dat Flint is overleden.



"Wij zien het ook net voorbij komen. We zijn uiteraard geschokt. The Prodigy heeft meermaals op Lowlands gestaan," aldus een woordvoerder van organisator MOJO. Over de gevolgen voor het festival kon hij nog niets zeggen.



The Prodigy werd eind januari aan het affiche van Lowlands toegevoegd. Het festival vindt van 16 tot en met 18 augustus voor de 27e keer plaats.