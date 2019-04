The Passion: waar moet je je nog voor schamen?

Het is net als het Songfestival: als iets maar lang genoeg camp is wordt het vanzelf wel weer een keer salonfähig

Lips trapte dus, voor de zoveelste keer, het paastriduüm af met een avondje heerlijke relikitsch, dit keer vanuit Dordrecht. De citymarketeers verstonden hun werk en hadden in het voorafgaande reclameblok een spotje ingekocht ('Dordrecht, bijzonder dichtbij'), waarna Martijn Krabbé vanaf een prachtig uitgelicht podium de kijker vlotjes transporteerde van Dordt naar Nazareth.



Het verhaal van Jezus dus. Vervelende vent eigenlijk, dacht Lips opeens. Betweterig, zelfingenomen en humorloos. Alsmaar die discipelen belerend toespreken, permanent in de slachtofferrol: messiascomplexje hoor. Gelukkig was Krabbé daar voor wat duiding. "Hij wil de gevestigde orde aanvallen, maar daar zit de elite absoluut niet op de wachten." Ah, de witte wijn sippende elite had het weer eens gedaan.



Verder was het een Passion met alle gebruikelijke ingrediënten: een gigantisch led-verlicht kruis, veel vocale uithalen en een hoop pathos. Edsilia Rombley, die de rol van Maria vertolkte, slaagde er in zichzelf aan het huilen te brengen terwijl ze een liedje van Jan Smit zong. Wow.



Edwin Jonker bleek een solide Jezus die prima bij stem was. Wel erg aanrakerig, viel Lips op. Zou Jezus' relatie met Petrus echt zo homo-erotisch zijn geweest als het samenspel tussen Jonker en Paul Sinha (die sowieso wel iets weghad van Jimmy Somerville) suggereerde? En was Judas echt altijd al het pispaaltje van de groep? En zou Barabbas een beetje op Jebroer hebben geleken? En zo zat Lips in gedachten toch weer diep in de Bijbelse geschiedenis, precies wat The Passion beoogt.



