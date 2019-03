The Next Web in handen van Financial Times

Dinsdag maakten beide partijen bekend dat de Financial Times een meerderheidsbelang heeft genomen in het bedrijf. Welk bedrag de Britten hebben betaald, is niet gezegd.



The Next Web (TNW) hoopt met Financial Times als partner verder te kunnen groeien in binnen- en buitenland. De oprichters Boris van Veldhuizen van Zanten en Patrick de Laive blijven gewoon bij het bedrijf werken.



NDSM-werf

TNW is bekend van hun Engelstalige technologieblog en de jaarlijkse conferentie die in Amsterdam gehouden wordt. Ook openden ze in 2016 de start-uphub TQ op het Singel, waar beginnende technologiebedrijven samenkomen.



Dit jaar vindt het jaarlijkse technologiefestival op 9 en 10 mei plaats op de NDSM-werf. Daar verwacht TNW 17.500 bezoekers.