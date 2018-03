The Killers zorgen voor een dooie boel in de Ziggo Dome

Van alles dat je over een band als The Killers kunt zeggen is er één ding dat je ze niet kunt ontzeggen, en dat is doorzettingsvermogen.



De groep rondom zanger Brandon Flowers lijkt op een tekentafel ontworpen om de geschiedenisboeken in te gaan als een twohitwonder, maar desondanks stomen the Killers inmiddels alweer veertien jaar voort.



Toegegeven: helemaal onterecht is dat niet. Laatste album Wonderful Wonderful van vorig jaar was een aardig popalbum, weliswaar niet geheel zonder een aantal megalomane missers erop, maar ook met nummers die leken te wijzen op een frisse toekomst voor The Killers.