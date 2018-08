The Godfather-actrice Morgana King (87) overleden

King stierf al in maart, maar haar overlijden werd pas bekend toen een goede vriend van de muzikante deze week een eerbetoon plaatste op Facebook.



"Alhoewel de meeste mensen zich haar zullen herinneren als Marlon Brando's vrouw en Al Pacino's moeder in de iconische The Godfather-films, was ze ook een van de meest bewonderde en unieke jazz-zangeressen van de afgelopen eeuw en een belangrijk figuur binnen de jazzwereld," aldus deze John Hoglund.



The Beatles

De muzikale doorbraak van King kwam in 1964, met haar versie van het nummer A Taste of Honey. In 1965 was ze genomineerd voor een Grammy in de categorie 'beste nieuwe artiest', maar The Beatles gingen er met die prijs vandoor. King nam daarna nog drie albums op onder het label van Frank Sinatra.



Morgana King is 87 jaar oud geworden. Haar tweede echtgenoot Willie Davis overleed al in 1965, haar enige kind, een dochter uit haar eerste huwelijk, stierf in 2008.