The End of Fear stelt lastige vragen over moderne kunst

Als kunst emoties moet oproepen, is dat meer dan goed gelukt met het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman.



Voor de een is dit in 1969 door het Stedelijk Museum aangeschafte schilderij het toppunt van abstract expressionisme, voor de ander de nieuwe kleren van de keizer.



Nadat de discussie enigszins was geluwd, laaide ze in 1986 weer op na de vernieling van het schilderij en de restauratieperikelen.