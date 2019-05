The Correspondent na ophef: 'We hebben het verpest'

'We screwed up,' schreef The Correspondent dinsdag in een open brief die de internationale versie van het Nederlandse platform op Twitter plaatste. 'Als donateurs hun geld terug willen, dan zullen we dat meteen regelen.'



De brief is een respons op de vele opgetrokken wenkbrauwen en verbolgen reacties van journalisten en leden die bijdroegen aan de crowdfunding van de internationale versie van het Nederlandse medium. Een kantoor van The Correspondent in de Verenigde Staten stond niet langer op de rol, zo werd vorige maand bekendgemaakt. De internationale versie zal worden gemaakt vanuit Amsterdam, waar ook de Nederlandse redactie huist.



'Bedrieglijk'

'Als iemand die heeft geholpen The Correspondent te promoten, moet ik zeggen: ik voel me gedupeerd,' twitterde auteur en columnist Lux Alptraum. Journalist Travis Mannon: 'Ik twijfel of The Correspondent 2,6 miljoen dollar had opgehaald als ze hadden gezegd dat ze hun Nederlandse redactie zouden uitbreiden om in het Engels te schrijven. Het voelt bedrieglijk.'



Het gevoel van misleiding, dat onder veel van de donateurs heerst, lijkt niet onterecht. De campagne was voornamelijk gericht op de VS en in verschillende artikelen werd, niet geheel voorzichtig, geïnsinueerd dat ze daar een kantoor zouden oprichten.



Zo schreef de invloedrijke hoogleraar Jay Rosen van New York University, een van de dragende gezichten van de internationale campagne, bij de lancering: 'De oprichters van de site willen binnenkort uitbreiden naar de VS en een redactie opzetten in New York.' En er werd een vacature uitgezet voor een redactiechef om 'de strategie te ontwikkelen en te helpen een team van correspondenten op te bouwen en te begeleiden'. Dat zou gebeuren 'from our headquarters in New York City'.