The Box probeert concert R. Kelly te lozen

'Achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken', laat de discotheek en concertzaal schriftelijk weten. Dat boeker J. Noah Entertainment vrijdag een concert van R. Kelly in The Box aankondigde, noemt The Box 'heel ongelukkig'.



Robert Sylvester Kelly ligt al jaren onder vuur en wordt door tientallen vrouwen beshudligd van ernstige delicten zoals seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. De Amerikaanse staat Georgia is een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart na de BBC-documentaire Surviving R. Kelly, die vorige week te zien was.



Veroordeling

The Box kende de documentaire naar eigen zeggen niet op het moment dat het akkoord ging met het door J. Noah Entertainment georganiseerde concert. Kelly werd daarvoor al omgeven door geruchten maar is daarvoor, zo stelt The Box, nooit veroordeeld.



J. Noah blijft het concert ondertussen schijnbaar ongestoord promoten. De zogeheten 'early bird'-tickets, tegen gereduceerd tarief, waren zaterdag snel na begin van de kaartverkoop uitverkocht. Ook opmerkelijk: de organisator verkoopt meet & greets met R. Kelly. Voor 210 euro hebben fans een ontmoeting met de zanger. Een kaartje voor zijn concert - mits het niet nog op voorhand wordt afgeblazen - is bij die prijs niet inbegrepen.



Handtekeningen

Overigens blijkt één van de twee petitites die tegen de komst van R. Kelly was uitgeschreven te zijn opgeheven. 'Deze petitie is verwijderd door de auteur', staat op Petitie24.com. Op Avaaz.com worden nog wel handtekeningen verzameld tegen het concert op 20 april.