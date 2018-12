The Avocado Show verfilmt zoektocht duurzame avocado's

The Avocado Show zoekt een antwoord op de problemen die ontstaan door de almaar groeiende teelt van avocado's in landen als Mexico en Chili: de consumptie van avocado's is afgelopen decennium wereldwijd verdubbeld. Om aan die vraag te kunnen voldoen, vindt vaak illegale ontbossing plaats om zo meer avocadoplantages te kunnen aanleggen.



Ook is er ontzettend veel water nodig voor de avocadobomen om te kunnen groeien. Voor één kilo avocado's is er soms wel 1200 liter water nodig. In de Chileense provincie Petorca heeft dat al geleid tot een chronisch watertekort. Lokale bewoners blijven zitten met onhygiënisch water, aangeleverd door vrachtwagens.



Om die redenen heeft bijvoorbeeld het Wild Strawberry Cafe, een hippe eettent in het Britse Buckinghamshire, al besloten de populaire fruitsoort van de kaart te halen. Ze maken zich zorgen om de ecologische voetafdruk van de avocado.



Naar verwachting zal de film vanaf januari online te zien zijn.



