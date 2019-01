The Addams Family wint bij Musical Awards

Het stuk werd uitgeroepen tot beste grote musical en regisseur Paul Eenens ontving de award voor beste regie. Jon van Eerd werd geprezen voor zijn bewerking en vertaling van The Addams Family. Hij ontving zijn vierde Musical Award en de tweede voor een rol achter de schermen.



Eerder won hij dezelfde prijs voor zijn bewerking van La Cage Aux Folles. In 2011 en 2015 won Van Eerd in de categorie beste mannelijke hoofdrol in een grote musical.



Evita

De belangrijkste acteerprijzen gingen naar de hoofdrolspelers in Evita. Brigitte Heitzer en René van Kooten wonnen de awards voor beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke hoofdrol.



Heitzer werd zo alsnog bekroond met een prijs voor haar rol als Evita Perón. In 2008 was ze ook al genomineerd met dezelfde rol, maar greep ze mis. Producent De Graaff & Cornelissen bracht het stuk vorig jaar terug op de planken en strikte Heitzer weer voor de hoofdrol.



Kostuumontwerper

Andere prijzen waren er onder meer voor Jeannine La Rose (beste vrouwelijke bijrol in The Color Purple), Laus Steenbeeke (beste mannelijke bijrol in Woef Side Story) en Jochem Smit (aanstormend talent voor You're The Top). Het stuk Selma Ann Louis werd bekroond tot beste kleine musical en kostuumontwerper Yan Tax kreeg de Oeuvre Award.



De Musical Awards werden woensdag voor de achttiende keer uitgereikt. De vakjury bestaat uit voorzitter Cornald Maas, Marisa van Eyle, Charles Droste, Irene Moors, Michiel van Erp, Joris van Bennekom en Arno Gelder.