Terugkijkrecord voor De Luizenmoeder

Nog nooit hebben er zo veel mensen uitgesteld gekeken naar een programma sinds de metingen ervan tien jaar geleden begonnen. De serie begon vorige week zondag en krijgt lovende reacties.



Naar de uitzending op NPO 3 keken vorige week 844.000 mensen. Via uitgesteld kijken waren dat er na de uitzending nog eens 750.000, wat in totaal tot 1.594.000 kijkers leidde. "Een nieuw record voor uitgesteld kijken", zegt AVROTROS. Stichting Kijkonderzoek (SKO) hanteert een iets andere meetmethode, maar bevestigt het record.



Naar de tweede aflevering keken zondagavond 1,39 miljoen mensen. Dat is ongebruikelijk hoog voor een programma op NPO 3. In de loop van deze week komen daar de cijfers van het uitgesteld kijken nog bij.



Basisschool

De komische serie speelt zich af in en rond een basisschool en volgt ouders en leraren die over de hoofden van de kinderen hun vetes uitvechten. Ilse Warringa, mede-schrijfster en vertolkster van Juf Ank in de serie is blij verrast door het succes. "Ongelooflijk hoeveel mensen er hebben gekeken, dat hadden we een week geleden niet kunnen denken", zegt ze.



Juf Ank is een neurotische basisschoollerares die onder meer met haar vrolijke, kinderlijke liedjes de sfeer in de klas probeert te verhogen en orde probeert te houden. Maar ondertussen beledigt en schoffeert ze per ongeluk Jan en alleman.



Ze maakt samen met haar collega-leraren het leven van de nieuwe luizenmoeder, gespeeld door Jennifer Hoffman, bijzonder lastig. Dat leidt tot surrealistische, komische en ongemakkelijke situaties. "Velen herkennen Juf Ank uit hun eigen leven'', vertelt Warringa. "Heel wat mensen hebben me al gezegd: Wij hebben ook een Juf Ank op school!"



Warringa heeft voor de serie uit haar eigen ervaringen geput. "Het idee is al zo'n zes jaar oud. In die tijd gingen mijn kinderen naar de basisschool, dus veel situaties komen uit mijn eigen praktijk.''



Juf Ank heeft ook haar eigen twitteraccount, daarop stuurt ze grappige oneliners uit De Luizenmoeder de wereld in.



