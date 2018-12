Terug naar 'De Scheetjes' op Bonaire in Ik Vertrek

Voor de beoogde adventure mini-golfbaan waren al wel bovenmaatse sprookjesfiguren besteld, maar was nog geen bouwgrond aangekocht

Toch lukte het 'De Scheetjes' om de avonturenversie van midgetgolf (Scheet 1: "Ik ben gek op rotspartijen en watervallen") in de Caribische Zee op de kaart te zetten. De zaken gaan tegenwoordig goed. Zo goed, dat een bezoek aan zwangere dochter Shirley en haar volledig in zwart-wit uitgevoerde interieur er zelfs in december niet in zit.



"De familie, gourmetten, dat mis je toch."



Maar wat Robert ten Brink kan, kunnen wij ook, moeten ze op de redactie hebben gedacht. En dus vloog moeder Scheet terug naar Schiedam om daar in de gang van de galerij­flat in een daverend gesnik uit te barsten.



Voorspelbaar? Jazeker.



Maar dat maakte Lips, die op 31 december al meer dan 25 jaar Happy New Year van ABBA opzet als de klok twaalf heeft geslagen, nu even niets uit.