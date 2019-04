Terreur werkt, is de cynische slotsom van deze nieuwe serie

Behoorlijk taaie kost, die Lips woensdagavond voorgeschoteld kreeg op NPO 2. Er was hoge cultuur - Paul Witteman over Bach, een kunstmagazine over de Hermitage - en er waren liefst drie programma's over weinig vrolijk makende episodes uit de recente geschiedenis.



In Andere Tijden ging het over de vliegramp in Paramaribo in 1998, de Noorse documentaire Exit ging over neonazi's in de jaren tachtig en op primetime werd aflevering drie van een serie over terreur uitgezonden. Een gezellige bedoeling, maar niet heus.



Terreur, zoals het zesluik heet, is gemaakt door regisseur Joey Boink, die Lips kent van de documentaire over Jesse Klaver, en Robert Oey, die Lips kent van diens echtgenote Femke Halsema. Ze gaan op zoek naar de beweegredenen van terroristen en reconstrueren aan de hand van getuigen van de aanslagen wat er precies is gebeurd.