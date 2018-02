Temptation Talk is Moltalk maar dan Ketsklets

De vader van een kandidate die net levend was verscheurd, zei dat er niets leukers is dan je eigen dochter op tv te zien

Het georganiseerde gefoezel is de beloning voor de kijker, samen met de vele tranen die nu eenmaal horen bij overspel, ook als dat zich op televisie afspeelt. Beelden van snikkende kandidaten worden in de montagekamer behendig versneden met korrelige opnamen van de nachtcamera, die in het andere kamp elke beweging van het dekbed registreert.



Alsof dat allemaal niet genoeg is, is er nu ook Temptation Talk, zeg maar de nazit van de bijslaap. Rick Brandsteder neemt in Studio Desmet met zijn gasten de heftigste ontwikkelingen uit de net vertoonde aflevering door. Moltalk, maar dan Ketsklets.



De uitzending was live, en iedereen zat zenuwachtig te bazelen. Brandsteder wist dat het tijdens de uitzending in heel Nederland stil was op straat. De vader van een kandidate die net levend was verscheurd, zei dat er niets leukers is dan je eigen dochter op tv te zien. Een cardioloog vertelde dat jaloezie kan leiden tot hartritmestoornissen en, uiteindelijk, hartfalen.



Reageren? hanlips@parool.nl