Temptation Island Vips doet het zonder vips

Wordt een programma leuker als er BN'ers aan meedoen? Wie is de Mol? begon met onbekende deelnemers, maar bestaat nu alleen nog in een versie met BN'ers. Topchef kreeg een versie voor vips en in Adam zkt. Eva bleken ook BN'ers best met de billen bloot te willen.



Nu is er Temptation Island Vips, met vier bekende stellen. De serie op Videoland wordt gepresenteerd door Kaj Gorgels en Yolanthe Sneijder-Cabau en startte donderdag met de eerste twee afleveringen.



De voorwaarde van vipversies is dat er natuurlijk wel vips moeten zijn die mee willen doen. Nu is dat bij Wie is de Mol? niet zo lastig, dat staat op zo veel verlanglijstjes dat ze nog jaren door kunnen.



Maar om vips te zoeken die willen bewijzen dat ze in een villa in Mexico elf dagen alle verleidingen kunnen weerstaan van mensen die hun relatie naar de knoppen willen helpen, het liefst als ze dronken zijn, is blijkbaar toch wat veel gevraagd.