Temptation Island verleidt vooral hoogopgeleide kijker

Er wordt getongzoend in het zwembad. 'Nader kennisgemaakt' in de zee. Halfnaakte meisjes dansen in bikini rond de eettafel en de shotjes tequila staan in rijen op de bar. Ondertussen zit er in een van de slaapkamers een net bedrogen meisje van nog geen 20 hartstochtelijk te huilen om haar om zeep geholpen relatie.



Het gebeurt allemaal in één aflevering van Temptation Island, elke donderdagavond te zien op RTL 5. De kijkcijfers zijn goed, gemiddeld trekt het programma 720.000 kijkers per aflevering (inclusief later terugkijken). Bijna de helft (zo'n 345.000 kijkers) is hoog opgeleid (hbo of universiteit). De cijfers van stichting Kijkonderzoek wijzen uit dat slechts een klein deel (68.000) laag opgeleid is, dat wil zeggen alleen basisschool.



Natuurshow

Waarom kijken mensen waarvan je zou verwachten dat ze thuis zijn bij Pauw of Nieuwsuur zo graag naar een programma waarin Nederlandse en Vlaamse stellen hun relatie testen voor het oog van de camera's? Het format is simpel: de mannen en vrouwen worden apart van elkaar op een Thais eiland gedropt, waar een handvol 'verleiders' van het andere geslacht als enige doel heeft hen zo snel mogelijk tot vreemdgaan te provoceren. Vaak met succes.