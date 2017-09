Televizier-ring naar Lubach, Robinson of Beste Zangers

De programma's kregen de afgelopen periode de meeste stemmen van het Nederlandse publiek, meldt Televizier.



Op 12 oktober wordt bekend wie van de genomineerden de prestigieuze ring om zijn vinger krijgt geschoven en de opvolger wordt van Floortje Naar het Einde van de Wereld.



Expeditie Robinson (RTL 5) is het enige programma dat al eerder tot de laatste drie genomineerden doordrong. In 2015 zagen de makers van de survivalshow Wie is de Mol? er echter met de winst vandoor gaan.



Gouden Stuiver

De Beste Zangers, waarin bekende artiesten elkaars nummers coveren, bestaat al sinds 2009. Het programma van Avrotros behoort voor het eerst tot de selectie net als Zondag met Lubach van de VPRO.



Presentator Arjen Lubach kan tijdens het gala tweemaal in de prijzen vallen. Hij is ook genomineerd is voor een Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. Zondag met Lubach won vorig jaar de Zilveren Nipkowschijf.



De uitreiking vindt net als vorig jaar plaats in Afas Live in Amsterdam. De presentatie van de awardshow is opnieuw in handen van Jan Smit en Art Rooijakkers.



Behalve de Televizier-Ring worden ook prijzen uitgedeeld voor beste presentator, presentatrice, acteur en actrice. Het beste kinderprogramma wordt onderscheiden met de Gouden Stuiver.



Lees ook: Arjen Lubach achter wereldwijd bekeken GoT-trailer