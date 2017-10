Telegraaf trekt zich terug uit abonnementsdienst Blendle

Blendle Premium biedt voor 10 euro per maand toegang tot een gepersonaliseerde selectie van 20 artikelen. Voor NRC was de in januari gelanceerde dienst eerder al reden de samenwerking met Blendle in z'n geheel op te zeggen, omdat het bedrijf "hiermee vist in de vijver van abonnees."



De Telegraaf trekt zich vooralsnog alleen terug van Blendle Premium; losse artikelen blijven wel gewoon te koop. Volgens Blendle lazen gebruikers dit jaar ruim 470.000 betaalde stukken uit de krant.



Blendle zegt te hopen dat de Telegraaf en NRC nog van gedachten veranderen en terugkomen. Ook kondigt de dienst een reeks nieuwe buitenlandse titels als New Yorker, Vanity Fair en Time aan.



Moederconcern van De Telegraaf TMG bereikte in maart een principeakkoord over overname door het Vlaamse Mediahuis, sinds 2015 ook al eigenaar van NRC. Van de titels uit de stal van de Belgen is alleen het Vlaamse dagblad De Morgen terug te vinden op Blendle.



