Telegraaf mocht advocaat niet 'postbode van penoze' noemen

Volgens de rechtbank in Amsterdam zijn de verhalen "onjuist en misleidend''. Beide kranten moeten op hun voorpagina's en websites verklaren dat ze Franken ten onrechte hebben beschuldigd.



Bovendien moeten misdaadjournalist John van den Heuvel, die de artikelen schreef, en uitgever Telegraaf Media Groep de raadsman een schadevergoeding betalen.



De hoogte daarvan is nog niet helemaal duidelijk; voor immateriële schade krijgt Franken in elk geval 10.000 euro. Over de materiële schade die hij door de negatieve publiciteit heeft opgelopen moet nog een afzonderlijke procedure volgen.



Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf laat weten dat zijn krant teleurgesteld is over het vonnis. "We zijn het er niet mee eens en overwegen in beroep te gaan", zei hij.